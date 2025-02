Appleが第4世代iPhone SEを2025年2月の第3週にも発表すると、Apple関連の確度の高いリーク情報や予想を扱うBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。iPhone SEは通常モデルやProモデルよりも安価で入手しやすいエントリーモデルですが、一体どのようなスペックになるのか情報をまとめてみました。Apple (AAPL) iPhone SE Overhaul to Be Unveiled in Coming Days - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-06/apple-s-long-awaited-overhaul-of-budget-iphone-nears-releaseGurman: iPhone SE 4 with Apple modem, Face ID, and USB-C may launch next week - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/02/06/gurman-iphone-se-4-launching-as-soon-as-next-week/ガーマン記者が関係者から入手した情報によると、Appleは早ければ2025年2月の第3週にも第4世代iPhone SEを発表し、2月下旬にも発売する予定だそうです。なお、ガーマン記者はAppleが第4世代iPhone SEの発売イベントを開催するとは予想していないと付け加えています。Appleが発表イベントを開催しない場合、「発表されるのは新型iPhone SEのみとなるだろう」とApple関連メディアの9to5Macは報じています。2022年3月に発売された第3世代iPhone SEは、ホームボタンを搭載したiPhone 8などと同様の曲線的なデザインを採用していました。第3世代「iPhone SE」速攻開封&フォトレビュー、一体何が変わったのか? - GIGAZINEしかし、第4世代iPhone SEでは新しいフォームファクタを採用し、iPhone X以降と同じホームボタンを廃したフルスクリーンデザインモデルになると報じられています。さらに、iPhone 15以降と同じようにLightningからUSB-Cへの移行も行われる模様。ホームボタンをなくした第4世代iPhone SEが2025年に登場予定か - GIGAZINESoCにはiPhone 16シリーズに搭載されているA18チップが搭載されるため、AppleのパーソナルAIである「Apple Intelligence」にも対応するようです。デザインはiPhone 14に似たものとなるはずと9to5Macは報じています。「iPhone 14」フォトレビュー&ベンチマークテストを敢行、「過去最小のアップグレード」と評される端末が前機種から一体どうアップグレードしたのか確かめてみた - GIGAZINE9to5Macは「おそらく最も大きな変化は内部的なもので、Appleはモバイル通信接続用のモデムチップをQualcomm製のものから自社製のものに切り替えるとみられています。Apple製モデムが搭載されるのはApple製品では初めてです」と予想しています。Appleは2019年にIntelのモデムチップ事業を買収してから、独自の5Gモデムチップを開発していると長らく報じられています。しかし、自社製5Gモデムチップの開発が遅れているため、Appleは2023年9月に既存のiPhoneに搭載している5Gモデムチップの供給元であるQualcommとのモデムチップ供給契約を延長しました。しかし、それ以降も独自の5Gモデムチップの開発は進行しており、2025年に発売される新型iPhoneに初めて自社製モデムが搭載されると報じられていました。Apple独自開発の5Gモデムチップが2025年発売のiPhoneに搭載されるも既存のQualcomm製チップに性能面で劣るとの報道 - GIGAZINE