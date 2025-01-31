新ブランド「TOKIWA STYLE」各製品が正式発表 トラベル三脚、一脚、LED、ライトスタンドなど
常盤写真用品株式会社は、2024年12月25日（水）に立ち上げを発表した自社ブランド「TOKIWA STYLE」について、5月より製品を発売すると発表した。
ブランド立ち上げ発表時には、3月に対応製品を発売する予定としていたが、改めて5月になったようだ。
カーボン小型トラベル三脚
旅行やアウトドアに最適な、カーボン製の5段トラベル三脚。脚部のみと雲台をセットにした4種類を用意する。
TA225CJ
全高：1,180mm 最全高：1,395mm 縮長：365mm パイプ径（最大/最小）：22/10mm 段数：5段 耐荷重量：5kg 重量：0.85kg 搭載雲台：なし 価格：2万3,100円
TA225CJ＋BA25J
全高：1,260mm 最全高：1,475mm 縮長：365mm パイプ径（最大/最小）：22/10mm 段数：5段 耐荷重量：5kg 重量：1.1kg 搭載雲台：BA25J 価格：3万3,000円
TA255CJ
全高：1,400mm 最全高：1,660mm 縮長：415mm パイプ径（最大/最小）：25/13mm 段数：5段 耐荷重量：8kg 重量：1.1kg 搭載雲台：なし 価格：2万6,400円
TA255CJ＋BA30J
全高：1,485mm 最全高：1,745mm 縮長：420mm パイプ径（最大/最小）：25/13mm 段数：5段 耐荷重量：8kg 重量：1.4kg 搭載雲台：BA30J 価格：3万9,600円
レベラーベース付カーボン三脚
軽量設計を特徴とするカーボン三脚。パノラマ撮影や動画のパン操作などで役立つレベラーベースを備えている。
TA284CLEJ
最全高：1,420mm 縮長：505mm パイプ径（最大/最小）：28/19mm 段数：4段 耐荷重量：10kg 重量：1.4kg 価格：4万9,500円
TA325CLEJ
最全高：1,510mm 縮長：475mm パイプ径（最大/最小）：32/19mm 段数：5段 耐荷重量：10kg 重量：1.6kg 価格：6万6,000円
アルミ三脚
31mmの楕円パイプを採用したアルミ製三脚。脚部のみのほか、自由雲台、ビデオ雲台、スマートフォンアダプター付雲台の3モデルを用意する。
TA304AS
全高：1,230mm 最全高：1,565mm 縮長：475mm パイプ径（最大/最小）：31/19mm 段数：4段 耐荷重量：8kg 重量：1.4kg 搭載雲台：なし 価格：1万6,500円
TA304AS＋BA42S
全高：1,312mm 最全高：1,647mm 縮長：557mm パイプ径（最大/最小）：31/19mm 段数：4段 耐荷重量：8kg 重量：1.8kg 搭載雲台：BA42S（自由雲台） 価格：2万6,400円
TA304AS＋VA42S
全高：1,315mm 最全高：1,650mm 縮長：560mm パイプ径（最大/最小）：31/19mm 段数：4段 耐荷重量：8kg 重量：1.8kg 搭載雲台：VA42S（ビデオ雲台） 価格：2万7,500円
TA304AS＋BA38ADS
全高：1,305mm 最全高：1,640mm 縮長：550mm パイプ径（最大/最小）：31/19mm 段数：4段 耐荷重量：8kg 重量：1.8kg 搭載雲台：BA38ADS（スマートフォンアダプター付き雲台） 価格：2万6,400円
一脚
縮長385mmのコンパクトな6段一脚（アルミ・カーボン製）、パイプ径36mmの大型の5段一脚、レベラー付の6段一脚など4製品を展開する。
MA326AJ
素材：アルミ 最全高：1,625mm 縮長：385mm パイプ径（最大/最小）：32/16mm 段数：6段 耐荷重量：8kg 重量：0.59kg 価格：8,250円
MA326CJ
素材：カーボン 最全高：1,625mm 縮長：385mm パイプ径（最大/最小）：32/16mm 段数：6段 耐荷重量：8kg 重量：0.47kg 価格：1万3,200円
MA365CJ
素材：カーボン 最全高：1,710mm 縮長：450mm パイプ径（最大/最小）：36/22mm 段数：5段 耐荷重量：12kg 重量：0.57kg 価格：1万5,400円
MA366CLEJ
素材：カーボン 最全高：1,605mm 縮長：435mm パイプ径（最大/最小）：36/19mm 段数：6段 耐荷重量：10kg 重量：0.78kg 価格：2万2,000円 備考：レベラーベース付き
マルチ一脚スタンドセット
補助脚（マルチスタンド）を備えた一脚セット。補助脚は、サイドボタンを利用して、360°回転や25°の傾斜調整が可能。
また、補助脚の単体モデルも用意する。
MA326AJ+STA20J
素材：アルミ 最全高：1,710mm 縮長：460mm パイプ径（最大/最小）：32/16mm 段数：6段 耐荷重量：8kg 重量：1.2kg 価格：1万8,150円 付属補助脚：STA20J
MA326CJ+STA20J
素材：カーボン 最全高：1,710mm 縮長：460mm パイプ径（最大/最小）：32/16mm 段数：6段 耐荷重量：8kg 重量：1.05kg 価格：2万3,100円 付属補助脚：STA20J
MA365CJ+STA23J
素材：カーボン 最全高：1,820mm 縮長：525mm パイプ径（最大/最小）：36/22mm 段数：5段 耐荷重量：12kg 重量：1.2kg 価格：2万6,400円 付属補助脚：STA23J
MA366CLEJ+STA23J
素材：カーボン 最全高：1,705mm 縮長：510mm パイプ径（最大/最小）：36/19mm 段数：6段 耐荷重量：10kg 重量：1.5kg 価格：3万3,000円 付属補助脚：STA23J 備考：レベラーベース付き
STA20J
素材：アルミ 全高：105mm 縮長：185mm 耐荷重量：15kg 重量：0.62kg 価格：1万1,000円
STA23J
素材：アルミ 全高：140mm 縮長：255mm 耐荷重量：18kg 重量：0.68kg 価格：1万2,100円
低重心自由雲台
つまみ側面のフリクション調整ノブによって、ボールの動きが調節できる低重心設計の自由雲台。クイックリリース機構を備えている。
BHA36J
素材：アルミ ボール径：36mm 高さ：90mm ベース径：50mm 耐荷重量：12kg 重量：0.39kg 価格：1万7,600円 対応クイックシュー：QSA-54BJ
BHA41J
素材：アルミ ボール径：41mm 高さ：95mm ベース径：55mm 耐荷重量：15kg 重量：0.47kg 価格：1万8,700円 対応クイックシュー：QSA-61BJ
BHA45J
素材：アルミ ボール径：45mm 高さ：100mm ベース径：60mm 耐荷重量：18kg 重量：0.54kg 価格：1万9,800円 対応クイックシュー：QSA-61BJ
小型自由雲台
クイックシューを搭載した小型の自由雲台。軽量・コンパクトなデザインを採用している。
BA25J
素材：アルミ ボール径：25mm 高さ：80mm ベース径：40mm 耐荷重量：4kg 重量：0.25kg 価格：1万2,100円 対応クイックシュー：QSA-39BJ
BA30J
素材：アルミ ボール径：30mm 高さ：85mm ベース径：45mm 耐荷重量：6kg 重量：0.27kg 価格：1万4,300円 対応クイックシュー：QSA-39BJ
BA42S
素材：アルミ ボール径：42mm 高さ：82mm ベース径：44mm 耐荷重量：5kg 重量：0.31kg 価格：1万1,000円 対応クイックシュー：QSA-54VS
BA38ADS
素材：アルミ ボール径：38mm 高さ：75mm ベース径：42mm 耐荷重量：3kg 重量：0.32kg 価格：1万1,000円 対応クイックシュー：QSA-54VS 備考：スマートフォンアダプター付
小型ビデオ雲台
滑らかなパン・ティルト操作を可能としたという小型のビデオ雲台。
VA42S
素材：アルミ 高さ：85mm ベース径：45mm 耐荷重量：3kg 重量：0.45kg 価格：1万1,550円 対応クイックシュー：QSA-54VS
ビデオ雲台
ダンピングコントロールを備えたフルードビデオ雲台。最大積載量は10kg。
HA65VB
素材：アルミ 高さ：115mm ベース径：75mm 耐荷重量：10kg 重量：0.94kg 価格：1万6,500円 対応クイックシュー：QSA-120VB
レベラーベース
水平調整を行うためのレベラーベース。
LEA55J
素材：アルミ 高さ：45mm ベース径：57mm 耐荷重量：8kg 重量：0.24kg 価格：1万2,100円
ティルト雲台
一脚に最適だというティルト雲台。耐荷重は10kg。さまざまなカメラに対応できるとしている。
HA02LJ
素材：アルミ 高さ：95mm ベース径：48mm 耐荷重量：10kg 重量：0.33kg 価格：1万4,300円 対応クイックシュー：QSA-54HJ
LEDビデオライト
最高出力40WのLEDビデオライト。バッテリーを内蔵しており、フル充電で最大2時間の使用が可能。8種類のエフェクトモードを内蔵する。
VLA-40WS
外形寸法：118×118×190mm 重量：0.6kg 価格：1万1,000円
ライトスタンド
軽量で高強度なカーボン素材を使用したライトスタンド。持ち運びやすい軽量設計とし、コンパクトに折り畳むことも可能。
LSA-100S
素材：カーボン 全高：2,110mm 縮長：520mm 段数：5段 重量：0.9kg 価格：2万2,000円