º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡©¡¡£Ó£Î£Ó¤ÇÆ°²è³È»¶¡Ä¥Á¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤âÃåÍÑ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÈË¹»Ò¡¢²«¿§¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¾¾°æ¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÆîÉô¡¢À¾³¤´ß±è¤¤¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¸õ¤ÏÈæ³ÓÅª²¹ÃÈ¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¤¤ÆÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤«¤Í¤ÆÏ¯´õ¤Î°ÜÀÒÀèÍÎÏ¸õÊä¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ½ª¸õÊä¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë£³µåÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤È¤â¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡£±£²·î¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç£±£°µåÃÄ¼å¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÌÌÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÏ¯´õ¤ÏÇ¯Ëö¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ËºÆÅÏÊÆ¡£°ÜÀÒÀè¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥È¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀµ¼°¤Ë¿½ÀÁ¤·¤ÆºòÇ¯£±£²·î£±£°Æü¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¸ò¾Ä²ÄÇ½´ü´Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ï¡¢£²£µÇ¯Ê¬¤Î¡Ö¹ñºÝ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥×¡¼¥ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÊÆÅìÉô»þ´Ö£±£µÆü¸áÁ°£¹»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£±£±»þ¡Ë¤«¤é¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÎÆ±£²£³Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£²£´Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£