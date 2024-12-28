µÈËÜ½êÂ°¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤Î¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×ÌÜ¤«¤éÎ®·ì¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡Ä¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥¥ã¥Ä¥ß¡Ê25¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ä¥ß¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤Î¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´é¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£±¦ÌÜ¤«¤éÎ®·ì¤·¡¢¼ð¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¤ÇÂçÇË¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·Ù»¡¤ÎÊý¤¬¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤ò¸«¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤³¤È¤È¹üÀÞ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶ÃØ³¤·¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«¼õ¿È¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¾å¼ê¤¤¤é¤·¤¤¡¡²¶¤¹¤²¤§¥ï¥é¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡ª¡ª¡©¡©¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¢¤ªÂç»ö¤Ë¡Ä¡×¡Ö¹üÀÞ¤Ê¤É¤Ê¤¯¤Æ²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¤¬°ÂÀÅ¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¡ªµö¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÌµ»ö¡Ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡Ë¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¤¢¤é¤¢¤é¡¢Ç¯Ëö¤Ë¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÄË¡¹¤·¤¤...Áá¤¯¼£¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤·¤ÆÁá¤¯Éü³è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£