ディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海2』より、劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」のリリースが決定。

2024年12月6日の劇場公開に先がけ、主人公「モアナ」役を務める日本版声優・屋比久知奈さんが歌う、新たな名曲が配信されます☆

ディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海2』劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」リリース

配信日:2024年11月22日(金)

アーティスト:屋比久知奈

壮大で美しい海が広がる南太平洋のポリネシアにインスパイアされた楽園のような島々で語り継がれる神秘的な伝説を基にした、ディズニーのアニメーション作品『モアナと伝説の海』

海を愛する少女「モアナ」が、傷つき悩みながらも自分の進むべき道を見つけるため、冒険に出る物語です。

前作で壮大な冒険の末、故郷の島を救った「モアナ」

2024年12月6日に劇場公開となる『モアナと伝説の海2』では前作から3年の時が経ち、「モアナ」が新たな運命へと漕ぎ出す姿が描かれます!

そんな『モアナと伝説の海2』の劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」 が、2024年11月22日より配信されることが決定しました。

「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」を歌うのは、主人公「モアナ」役の日本版声優を務める屋比久知奈さんです。

主人公モアナ役日本版声優 屋比久知奈さんが歌う新たな名曲、劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」

前作で世界中を感動の渦に包み込んだ珠玉の名曲「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」に続く劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」

楽曲には、大人へと成長した「モアナ」が、2度と大切な人たちのもとへ戻れないかもしれない危険が待つ航海へ出ることへの葛藤と迷い、自分を信じて新たな運命に漕ぎ出す決意が込められています。

作品の中で重要な意味を持つ「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」は、『モアナと伝説の海2』の鍵を握るソロ楽曲。

大人になった「モアナ」の心情の変化を、エモーショナルに綴った新たな名曲は、『モアナと伝説の海2』の劇場公開に先がけて楽しめます!

成長した「モアナ」の葛藤と迷い、新たな運命へと漕ぎ出す決意が込められた劇中歌。

ディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海2』劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」は、2024年11月22日より配信開始です☆

劇中歌「ウィー・アー・バック(原題)」入り最新映像公開!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』 劇中歌「ウィー・アー・バック(原題)」入り最新映像公開!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』 続きを見る

屋比久知奈が歌う日本語版映像解禁!映画『モアナと伝説の海2』「ビヨンド〜越えてゆこう〜」ミュージッククリップ 屋比久知奈が歌う日本語版映像解禁!映画『モアナと伝説の海2』「ビヨンド〜越えてゆこう〜」ミュージッククリップ 続きを見る

©2024 Disney Enterprises, Inc.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本版声優・屋比久知奈さんが歌う劇中歌!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』ビヨンド 〜越えてゆこう〜 appeared first on Dtimes.