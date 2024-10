3人組テクノポップユニットPerfumeの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香さん(35)が2024年10月27日、妹でタレントの「ちゃあぽん」こと西脇彩華さん(32)とのツーショットをインスタグラムで公開した。

「お互いかわいいって褒めあう姉妹です!」

西脇姉妹は26日、地元の広島で、JFN系のラジオ番組「あ〜ちゃん ちゃあぽんの!"West Side Story"」の公開収録に参加した。その後、それぞれインスタで活動を振り返っている。

綾香さんが公開したオフショットをみると、姉は紫色、妹は水色というお揃いのプリーツワンピースを着ている。2人で左右対称なポーズを取ったり手をつないだり、頬を寄せ合って自撮りしている様子だ。

投稿文でも、「My sister is too cute... Do I look like twins?(編訳:妹が可愛すぎる...私、双子に見える?)」と仲の良さをうかがわせた。

一方、彩華さんも同様の写真を披露し、「双子みたいって言われた うれしい お互いかわいいって褒めあう姉妹です!」と明かした。

2人の投稿のコメント欄には、「可愛い。お手手繋いでるのも良い」「天使がふたりいるよおお」「美人姉妹!!」「ホンマに双子みたい」といった声が寄せられている。