サウジアラビアの現地メディアが「Xboxがサウジアラビアでゲーム機の販売を停止した」と報じたのですが、Microsoftがこの報道を正式に否定しています。Xbox Responds to Reports That It Will Stop Selling Consoles in Saudi Arabia - IGNhttps://www.ign.com/articles/xbox-responds-to-reports-that-it-will-stop-selling-consoles-in-saudi-arabia

حسب ما وصلني مايكروسوفت أخبرت بشكل رسمي المتاجر الكبيرة في السعودية بإنها بتوقف بيع أجهزة إكس بوكس في السعودية



حتى الموزعين ما راح يقدرون يحصلون عالجهاز



طلبت تصريح من مايكروسوفت قبل أسابيع بهالخصوص و رفضوا الإدلاء به، و أعتقد لو الكلام مش صحيح كان أنكروه بسهولة— محمد البسيمي (@MAlbsimi) October 10, 2024

サウジアラビアのゲームメディアであるTrue Gamingの創設者のひとりであるムハマド・アル・バシミ氏が、自身のX(旧Twitter)アカウントで「私が受け取った情報によると、Microsoftはサウジアラビアの主要店舗に対して、サウジアラビアでのXboxデバイスの販売を中止することを正式に通知したため、代理店はデバイスを入手できなくなるとのことです。この件について、数週間前にMicrosoftに声明を求めました。もしこの情報が真実でないなら、Microsoftは否定しただろうと思います」と述べ、サウジアラビアでXboxのゲーム機が販売停止となると伝えました。True Gamingもバシミ氏のポストをベースにこの件を報じています。محمد البسيمي: مايكروسوفت أخبرت بشكل رسمي المتاجر الكبيرة في السعودية بإيقاف بيع أجهزة إكس بوكس! - ترو جيمنجこの報道について、Xboxの最高消費者販売責任者であるアミ・シルバーマン氏がゲームメディアのIGNに声明を発表し、Xboxのゲーム機は引き続きサウジアラビアで入手可能であると強調しています。同氏はIGNに対して、「Xboxデバイスはサウジアラビアを含む、現在Xboxハードウェアがサポートされているすべての国で利用できます。ゲーム機の可用性は国によって異なりますが、Xboxのゲームはゲーム機・PC・Xbox Cloud Gamingが利用可能な携帯電話やタブレットやテレビでプレイできます。プレイヤーはXboxがサポートされている国と地域にアクセスすることで、Xboxでのプレイ方法の詳細を確認可能です」と説明しました。なお、「Xboxがサポートされている国と地域」でサウジアラビアでの製品・サービスの提供状況を確認すると、Xbox Cloud GamingやXbox Game Passといった一部のサービスは「入手不可」となっているものの、すべてのゲーム機が入手可能となっています。Microsoftのゲーム事業であるXboxは2024年だけでも大きな改革を何度も経験しており、1月には1900人の従業員を解雇し、9月にも650人もの従業員を解雇しています。5月には「Arkane Austin」「Tango Gameworks」「Alpha Dog Studios」といったゲームスタジオを閉鎖し、その直後に「Ghostwire: Tokyo」や「Hi-Fi Rush」を開発したTango Gameworksも閉鎖しました。なお、Tango GameworksはPUBGの開発元であるKRAFTONがXboxから事業継承することで閉鎖を回避しています。