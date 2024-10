刀剣男士たちが 歴史 を守る戦士として活躍する刀剣育成シミュレーションゲーム「 刀剣乱舞 ON LINE 」が、新たなプロジェクト「ぴゅあくる刀剣男士」の続報を発表した。9月24日、プロジェクト情報が発表され、さらにその後、刀剣男士たちの アイドル 姿を予感させるティザーPVが公開された。その後、9月26日からは公式Xにて6振りの姿の一部がチラ見せされ、ついに10月2日にキービジュアルが公開された。このビジュアルでは、江の6振りが通常とは異なる色味の衣装を身にまとい、輝く光を背に新たなステージへと踏み出す様子が描かれている。このキービジュアルの公開に合わせて、2024年10月に東京・品川ステラボール、2024年12月に大阪・ クールジャパン パーク WW ホールにて開催される「ぴゅあくる刀剣男士 テイ スティング 公演」の公式HP先行チケットの発売も決定した。チケットの申し込みは、2024年10月3日(木)18時より開始される。この公演は、「テイ スティング (味見)」をテーマにしており、ファンに実際に刀剣男士たちの新たな魅力を体験してもらうことを目的としている。公演終了後には、参加者に「テイ スティング オーダーシート」と名付けられた アンケート を配布し、評価を募る。この意見は、3月に予定されている大型公演に向けて活かされるとのことなので、参加者の積極的な意見提供が期待されている。原案:「 刀剣乱舞 ON LINE 」より( DMM GAM ES/NITRO PLUS)映像/ステージ制作:Activ8音楽制作:インクストゥエンター出演:篭手切江(CV:広瀬裕也) 豊前江(CV:八代拓) 桑名江(CV:伊東健人) 松井江(CV:土岐隼一) 五月雨江(CV:狩野翔) 村雲江(CV:江口拓也)主催:ぴゅあくる刀剣男士製作委員会日程・劇場:東京:2024年10月22日(火)〜11月4日(月・祝) 品川ステラボール大阪:2024年12月18日(水)〜12月29日(日) クールジャパン パークWWホール<チケット料金>7,800円(前売・当日共/全席指定/税込)※舞台の一部が見えにくいお席もございます。※当日の座席の変更・返金対応など一切いたしかねます。あらかじめご了承いただきご購入ください。「ぴゅあくる刀剣男士」は3D刀剣男士による「 刀剣乱舞 ON LINE 」を原案としたバーチャル音楽ライブを中心とした新プロジェクト。 SNS を起点としたインタラクティブな体験を通じて、日常に寄り添い、共に過ごす存在を目指します。今後予定されている3Dライブ公演では刀剣男士たちが アイドル の姿で、まっすぐひたむきにステージと向き合いながらかっこいいパフォーマンスで魅せる、ピュアとクールの化学反応を生み出す”ぴゅあくる"な刀剣男士をお届けします。「ぴゅあくる刀剣男士」のスタートを飾るのは、"江(ごう)"の6振り、歌って踊れる付喪神を目指す「篭手切江(CV:広瀬裕也)」を初め、「豊前江(CV:八代拓)」「桑名江(CV:伊東健人)」「松井江(CV:土岐隼一)」「五月雨江(CV:狩野翔)」「村雲江(CV:江口拓也)」が出演。「 刀剣乱舞 ON LINE 」で愛され続けている彼らの新たな姿と、かつて無い感覚を呼び起こす没入感の3Dライブにご期待ください。・公式サイト:https://purecooltouken.jp・公式Xアカウント:@purecooltouken©NITRO PLUS・EXNOA LLC/ぴゅあくる刀剣男士製作委員会