じっくり煮出した優しいスープと味わう、ベトナム南部の麺料理「フーティウ」専門店がオープン（東京・吉祥寺）

SADEC TOKYO 吉祥寺店(東京・吉祥寺)

鶏肉フーティウ 写真:お店から

2024年8月、吉祥寺駅から徒歩3分ほどの場所にベトナム南部の麺料理「フーティウ」の専門店「SADEC TOKYO 吉祥寺店」がオープンしました。ベトナムというと「フォー」をイメージする方が多いのではないでしょうか。

実は「フォー」はベトナムの北部でメジャーな料理で「フーティウ」は主に南部で食べられています。どちらも米粉から作られる麺ですが、「フォー」が生麺で販売されるのに対し「フーティウ」は一度天日干しし、半乾燥されるためコシのある食感が楽しめます。

まるでベトナムにいるような気分に 写真:お店から

同店は神田で人気を得ているベトナム料理店「SADEC TOKYO」の2号店で、1号店で好評の「フーティウ」をメインにしています。店名の「SADEC」は、「花の村」とも呼ばれるベトナム南部の都市の名前から付けたそう。ベトナム随一の米どころでもあり、同店の「フーティウ」の麺はSADEC産です。店内には現地で調達した味わいのある家具や調度品が置かれ、まるでベトナムにいるような雰囲気。壁にはグラフィックアーティスト・澁谷 忠臣氏による蓮の畑の壁画が描かれ、異国情緒を感じさせてくれます。客席は一人で食事をしやすいカウンター8席とテーブル6席で、コンパクトながら居心地の良い空間です。

海鮮フーティウ 写真:お店から

メニューは神田店でも一番人気の「海鮮フーティウ」980円や定番の「豚肉フーティウ」900円、「牛肉フーティウ」980円など全8種類。中でも「肉団子フーティウ」950円は、豚肉ペーストから一つ一つ手作りした肉団子のブリッとした食感とジューシーさがたまりません。胡椒が深みとアクセントをプラスし、噛む度に肉の旨みを感じる一品。「フーティウ」のスープは、弱火でじっくり時間をかけ沸騰させずに作った豚骨クリアスープに、更にコクを出すため干しイカや野菜を使って煮込んでいます。滋味深く優しい味わいのスープと、モチモチでコシのある麺の相性は抜群です。

肉団子フーティウ(汁なし) 写真:お店から

汁なしも選べ、具材がのった麺とスープを別々にし、混ぜ麺のようにして提供。スープはスッキリとした甘口、麺はほんのり甘みがあるベトナムの醤油をベースにしたソースを絡めています。チリソースやベトナムラー油、にんにく酢など、卓上の調味料で味変も楽しんでみてください。トッピングも「ワンタン」200円や「ホルモン」180円、「白身魚」180円と色々あるので、自分好みの一杯に仕上げて楽しめます。

ワンタンフーティウ(汁あり) 出典:selfish_gunさん

同店の食器は「バガスモールド」というサトウキビ由来の再生材料から作られているそうで、土に返る素材のため、ゴミの削減につながるなど、環境にも配慮した取り組みを行っています。

外観もベトナム感があり入る前から期待が高まります 写真:お店から

豊かな風味の旨みが凝縮されたスープと、細くて食感の良い麺は、スルスルといくらでも食べられそう。ベトナムに小旅行したような気分になれる「SADEC TOKYO 吉祥寺店」で、おいしい麺体験をしてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

フーティウ 出典:マグヌス3世さん

『南ベトナム特産のフーティウの専門店です。

スープは豚骨味で、麺はフォーよりもコシがあり、麺自体に塩味がしました。レタスや万能ねぎとニラ、もやしが入っていて、とてもヘルシーで食べやすく、トッピングで入れましたワンタンもお肉がぎっしり入っていて、食べ応え満点です。牛肉もとろとろでとても柔らかく、凄く美味しかったです!。

味変できるニンニク酢やラー油もとても美味しく、色々な味を楽しめて良かったです。

次回は、白身魚のフライが乗っているフーティウを食べたいと思います。

お店のスタッフの方々も感じが良かったですよ』(マグヌス3世さん)

澄んだスープ 出典:843df9さん

『オーナーがいましたが、神田の料理人さんを移籍させたそうでこの店だけの味で美味しい。豚骨で出しを取ったとは思えない、澄んだスープでした。

お店の周りに合わせてか、神田と違い食券機&器も紙製!で、レストランというよりはラーメン屋さんの様でした。春巻きやデザートがない分、1000円以内で収まっています。

吉祥寺の麺文化にもう一食(一色)加わって嬉しいです。そして!地味にカウンターの爪楊枝がベトナム仕様(笑)』(843df9さん)

<店舗情報>◆SADEC TOKYO 吉祥寺店住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 ロフト 1FTEL : 0422-27-1315

