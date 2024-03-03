¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ËÊÆ¹ñÄÉÊü´íµ¡¡¡ÀìÌç²È¡ÖÈà¤Ï±Ñ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬ÊÆ¹ñ¤òÄÉÊü¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï°ãË¡ÌôÊª»ÈÍÑ¤ò½ä¤ê¥Ó¥¶¼è¤ê¾Ã¤·ÌäÂê¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÈà¤ò¼é¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Ïµ¢¹ñ¤Ë¸ÀµÚ¡£±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬£³Æü¤Þ¤Ç¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÆÊÝ¼é·ÏÃÄÂÎ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ºâÃÄ¤¬¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î²ó¸ÜÏ¿¡Ö¥¹¥Ú¥¢¡×¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥«¥¤¥óÀÝ¼è¤Îµ½Ò¤òÌäÂê»ë¡£Æ±ºâÃÄ¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬Æþ¹ñ½ñÎà¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤¿¤«¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¿¤¤¤ò»ý¤Á¡¢ÊÆ¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤ËË¡Åª°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Ó¥¶¼èÆÀ¤ÎºÝ¤Ë²áµî¤ÎÌôÊª»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¡Ê¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡Ë½÷²¦¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ê¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡ËÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÊ°³´¡£¡Ö»ä¤ÏÈà¤ò¼é¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼¡Âè¤Ê¤éÈà¤ÏÆÈ¤êÎ©¤Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢ºÆ¤ÓÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éàÊÆ¹ñÄÉÊüá¤â¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¤Î²¦¼¼¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï°ìÍý¤¢¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÌôÊª»ÈÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÎÊÛ¸î¤Ï¡¢Èà¤¬¡Ø¥¹¥Ú¥¢¡Ù¤ÇÌôÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¥¦¥½¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¡¢²ó¸ÜÏ¿¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÌôÊª»ÈÍÑÎò¤¬¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤À¤È¤ÎÍÊ¸î¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¥¦¥½¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥¹¥Ú¥¢¡Ù¤Ë¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¥¦¥½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¤¢¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¿´¤«¤é¤½¤¦½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢µ½Ò¤Ï¿¿¼Â¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥É¥ï¡¼¥º»á¤Ï¡ÖÈà¤¬ÌôÊª»ÈÍÑ¤Î¤»¤¤¤ÇÊÆ¹ñ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤éÃ¯¤¬°ú¤¼è¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èà¤Ï±Ñ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²ù¤¤²þ¤á¤¿¤Ê¤é¹ñ²¦¤ÏÈà¤ò²¦¼¼¤ËÌá¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Èµ¢¹ñ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£