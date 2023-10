ハロウィン間近になると、海外では心霊現象にまつわる話が出始める。このほどイギリスに住むあるカップルが、自宅に設置していたペットカメラを確認したところ、正体不明の白い人影に怯える犬の姿が捉えられていたという。英マンチェスターの日刊紙『Manchester Evening News』などが伝えている。

英ランカシャー州プレストン在住のヴィクトリア・ヘップワースさん(Victoria Hepworth、35)と婚約者のジョー・シャードさん(Joe Shard、29)は、自宅内でペットカメラが撮影した写真をSNSに投稿したところ、多くの人を震え上がらせた。

写真は現地時間9月21日に撮影されたもので、ヴィクトリアさんは当時、1歳になる黒のラブラドール・レトリバー“キウイ(Kiwi)”を妹から預かっており、キウイが夜中にいたずらなどしていないか確認するために、人や動物の動きを感知して自動で撮影するモーションセンサー機能付きのペットカメラを室内に設置していた。

そしてカメラを設置した翌朝、2人は夜中のキウイの様子をカメラで確認すると、まだ誰も起きていないはずの午前6時38分頃にカメラがリビングルームで何かの動きを感知し、いくつか写真を撮影して記録を残していた。

写真には、パーカーのフードを被った人のような白い影がはっきりと写っており、キウイはその人影に怯えて逃げ惑っている様子が捉えられていた。さらによく見ると、室内の壁には影があり、侵入者かとも思われた。しかし奇妙なことに、その人影は宙を浮いて移動しているようにも見えたという。

ヴィクトリアさんとジョーさんは、その人影の正体を確かめるために写真をクリックして映像を見ようとした。しかしカメラは動きを感知した際に静止画を撮影する設定になっており、映像は記録されていなかったそうだ。

2人はFacebookにこの時の写真を投稿し、この人影の正体についてフォロワーに質問したところ、「何か幽霊が出るようなアイテムがあるのかも」「壁に影が映っているので、不法侵入者だと思う」といった声が寄せられた。結局、信憑性のある情報は得られなかったが、その後2人は英ニュースメディア『Kennedy News and Media』のインタビューに応じ、このように語っている。

「それは本当に奇妙な感じでした。私たちは幽霊を信じているわけではありませんが、それは浮遊しているように見えたんです。『いったいそこで何が?』って混乱して、私たちは少しだけ頭が真っ白になってしまいました。」

「私たちは2人ともミレニアル世代なので、ドキュメンタリー映像のように見せかけて演出するモキュメンタリー映画を見て育ったんです。だからホラー映画の『パラノーマル・アクティビティ』を思い出しましたよ。キウイはあの時吠えることはなかったけど、今思えば鳴き声を上げていたような気がします。」

「それに普段のキウイは自分のベッドで一晩中寝ているはずなのに、この写真では明らかに何かから逃げているのが分かります。人が大好きなキウイだから、もしフレンドリーな幽霊だったら喜んでボール投げなんかして遊んでいたはずですけどね。」

なお英マンチェスターの日刊紙『Manchester Evening News』が伝えたところによると、のちに2人はこの時のFacebook投稿を削除したようだ。

実は、ヴィクトリアさんとジョーさんが住む家は1888年に建てられたそうで、築135年になる。2人はこの家に1年前に引っ越してきたが、その引っ越し初日にも不可解な現象が起こったそうだ。当時2歳の甥と子犬が階段の途中に座っていたところ、突然理由もなく甥が泣き出し、同じタイミングで子犬も鳴き始めたという。

しかしながらヴィクトリアさんとジョーさんは、この家にネガティブな気持ちは持っていない。2人は夜中に幽霊が出ると言われるロンドンの中心部を歩くゴーストウォーキングツアーに参加したり、ホラー映画を見たりするのが好きなため、自分たちの家を「何よりもカッコいい」と肯定的に捉えているとのことだ。

ちなみに豪ニューサウスウェールズ州では今年1月、ある夫婦が自宅に設置した監視カメラに白い人影が映っていたことで恐怖に駆られていた。白い人影は、夫婦が飼っている犬を追うようにして室内を移動していたという。

