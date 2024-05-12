熊本市の女性が胃がんと誤診されて手術で胃を全摘した結果、後遺障害が出たとして、検査した医師らに約３４６０万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が１０日、熊本地裁であった。品川英基裁判長は診断した医師の誤診を認め、約１２５０万円の支払いを命じた。判決によると、女性は胃がんと診断され、２０１５年１０月に同市の病院で胃の全摘手術を受けた。その後、胃がんではなかったと判明。女性は術後、逆流性食道炎などの後遺