―［腕時計投資家・斉藤由貴生］― ◆中古車購入はリセールバリューも込みで検討するクルマ好きの腕時計投資家の斉藤由貴生です。私は、極力無駄なお金を使わず、それでも快適に生きるのが好きなのですが、それを『ドケチ快適』と呼んでいます。私は、モノを買う場合、「買う値段」だけを見るのではなく、将来いくらぐらいで売れそうかを常に意識。そうすると、本当の消費額が見えるため、「安価なモノを買うよりも、高級品