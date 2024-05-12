松本潤（４０）が１２日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。個人のＸ（旧ツイッター）アカウントはないことを明かした。松本は同日、インスタグラムのアイコンとネームを変更したことをストーリーズで報告。続けて「あ、あと、ワタクシＸやってません」と投稿し、「個人でやってるのは、このアカウントだけです。よろしく」と呼びかけた。