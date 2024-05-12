【モデルプレス＝2024/05/12】EXILE TAKAHIROが5月11日、自身のInstagramを更新。三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（※「O」はストローク付き／登坂広臣）と東京ディズニーシーを訪れた2ショットを公開し、反響が寄せられた。【写真】OMI＆TAKAHIRO、“変装ほぼなし”手繋ぎディズニーショット公開◆OMI＆TAKAHIRO、“ディズニーデート”が話題TAKAHIROは「＃東京ディズニーシー」「＃手繋ぎデート」とつづり、共に東京ディズニーシー