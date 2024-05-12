Malwarebytesは2024年5月10日(米国時間)、「Dell notifies customers about data breach｜Malwarebytes」において、Dell Technologies (以降、Dell)から4,900万件の顧客情報が流出したと報じた。Dellは「Menelik」と名乗る脅威アクターが情報窃取したとサイバー犯罪フォーラムに投稿したことを受け、影響を受けた顧客に通知を開始したとされる。Dell notifies customers about data breach｜Malwarebytes○投稿内容脅威アクターが