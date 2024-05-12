◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１２日・神宮）巨人の坂本勇人内野手が、打撃の神様・川上哲治氏に並ぶ通算２３５１安打をマークした。６回２死、岡本和真内野手の８号ソロ本塁打で１点を先制した直後、ヤクルトの先発・サイスニード投手から、ファウルの後の２球目、外角のカットボールを流し打ちで右前に運び、メモリアルヒットを記録した。坂本の初安打は１年目の０７年９月６日・中日戦（ナゴヤドーム）。延長