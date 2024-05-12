韓国で、高齢のベビーシッターが生後11カ月の赤ちゃんを虐待する事件が起きた。監視カメラの映像には、シッターが赤ちゃんをベッドから引き倒し、赤ちゃんが頭をぶつける様子が映っていた。ベビーシッター…虐待疑惑韓国で、生後11カ月の赤ちゃんに対する高齢ベビーシッターの“虐待”の瞬間が監視カメラに映っていた。赤ちゃんのベッドで一緒に横になるシッターが、つかまり立ちする赤ちゃんを手で後ろに引っ張って倒した。さらに