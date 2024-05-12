（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区の民生防衛当局は１１日、戦闘で破壊された建物のがれきの下に埋もれている住民らの遺体は推定で約１万体に達するとの見方を示した。イスラエルの破壊によりガザの民生防衛能力は７０〜８０％奪われたとも指摘した。イスラエル軍の空爆があった場合、現場へ最初に急行するのが民生防衛当局者や救急救命要員の任務で、到着すれば生存者の救出や遺体の収容作業を進める。同当局の報道担当者は、こ