太陽フレア」の影響で世界各地でオーロラが観測されたほか、アメリカでは電力系統やGPSに異常が生じています。太陽の表面が爆発する「太陽フレア」は8日以降、連続して発生し、普段は見られないアメリカやイギリス、日本などの地域でオーロラが観測されています。こうしたなか、アメリカの海洋大気庁は11日、電力系統やGPSなどで異常が報告されたと発表しました。具体的な状況は明らかにされていません。また、イーロ