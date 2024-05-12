大相撲夏場所・初日」（１２日、両国国技館）初日を迎え、横綱、４大関がそろって敗れる大波乱の船出となった。国技館は騒然となり、座布団が飛ぶ事態となった。番付上の横綱・大関が５人以上出場しての総崩れは、２００６年秋場所６日目以来１８年ぶりで、初日では昭和以降初めてとなる。まず、かど番霧島が豪ノ山に押し出しで敗れると、貴景勝も押し出しで平戸海に屈した。さらに琴ノ若改琴桜も元気なく大栄翔に押し切