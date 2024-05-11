インド東部オリッサ州ブバネーシュワルにある全インド医科大学（以下、AIIMS）のチームが日本時間8日、西ベンガル州に住む51歳の男性の巨大な腫瘍を無事切除したことをXで明かした。腫瘍は後頭部から突き出しており、重さが7キロもあったという。オリッサ州のニュースメディア『OTV News』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】新生児2人分という巨大な腫瘍の切除手術を受けたのはラビンドラ・ビスイさん（Rabindra Bisui、5