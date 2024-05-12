Image: Logitech コスパ派はこちらが有力候補。iPad ProをMacBookみたいなラップトップスタイルで利用したいなら、トラックパッド付きのキーボードが欲しいところ。公式のオプションとしては新しい「Magic Keyboard」が用意されましたが、11インチモデル用が4万9800円、13インチモデル用が5万9800円と、思い切りが必要なお値段でして…。いや！ まだ選択肢はあります！Logitech（国内ではロ