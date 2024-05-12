お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（55）が、11日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（土曜深夜0・00）に出演。自身が17年間MCを務めていた日本テレビ系朝の情報番組「スッキリ」で一番驚いた視聴者からの声を紹介した。番組では「番組収録中のハプニング」が話題となり、加藤は過去にスッキリの生放送中にズボンのチャックが開いていたことがあったと明かした。その時は「チャック開けて不愉快