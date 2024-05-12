12日午前4時25分ごろ、名古屋市中区新栄1の路上で「若い女性が倒れている」と通行人の男性から110番があった。女性は頭から血を流し意識不明の状態で倒れており、搬送先の病院でまもなく死亡した。死因は重症頭部外傷。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件愛知県警中署によると、女性は20〜40代くらいで、うつぶせで倒れていた。そばには所持品とみられるスマホやスリッパのようなものが散乱していたという。中署は身元の確