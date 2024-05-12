ドライブ先で急なエンジントラブルは、大いに焦るもの。スマホでロードサービスを検索すると、あったー！「基本料金1980円」。安さにひかれて来てもらうと、トンデモ料金で泣く羽目に。そこで、国民生活センターは2024年４月23日、「ネット検索で見つけたロードサービスのトラブル」という警鐘を鳴らす報告リポートを発表した。楽しい外出先で泣かない秘訣を担当者に聞いた。「ボッタクリ」と思っても、外出先なので泣き寝入り国