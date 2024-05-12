「コードギアス」シリーズ新作アニメ「コードギアス 奪還のロゼ」第2幕の上映キービジュアル、予告映像、そして新KMF設定が公開された。あわせて上映記念舞台挨拶オフィシャルレポートが到着した。「コードギアス Next 10years Project」で発表された、「コードギアス」シリーズの新作アニメーション「コードギアス 奪還のロゼ」。新たな主人公、ロゼとアッシュ、2人の兄弟が繰り広げる"奪還"の物語が、2024年5月より毎月連続で全4