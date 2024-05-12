　ドジャース・大谷翔平デイリースポーツ

大谷翔平に代打で球場にどよめきと歓声 監督「無理はさせたくなかった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 11日のパドレスドジャース戦で、9回に大谷翔平に代打が送られた
  • 代打に人気者のK・ヘルナンデスがコールされると球場に歓声とどよめきが
  • 腰の張りを訴えたそうで、監督は「無理をさせたくなかった」と語った
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