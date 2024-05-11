北朝鮮の朝鮮中央テレビが4月に放映した「親しいオボイ」の一場面で、同僚と笑顔で親指を立てる看板アナウンサーの李春熙氏（左から5人目）（共同）【ソウル共同】北朝鮮が金正恩朝鮮労働党総書記への親近感を演出した新たな歌謡曲「親しいオボイ」について、韓国の情報機関、国家情報院の関係者は11日、韓国内でのインターネット視聴を遮断する方針を示した。韓国メディアが伝えた。軽快なテンポの動画がユーチューブなどに投稿