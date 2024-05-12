◇ナ・リーグドジャース5―0パドレス（2024年5月11日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（29）が11日（日本時間12日）、敵地でのパドレス戦に「2番・DH」で先発出場。ペトコパーク開場25年目で最多となる4万6701人の大部分を占める敵地ファンから毎打席大ブーイングを受ける中、3打数無安打、1四球で2戦ぶりに無安打に終わった。5―0の9回の打席は今季2度目の代打を送られて途中交代し、チームはそのまま逃げ切り、前