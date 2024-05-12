この5月に、メジャーデビュー30周年を迎える日本を代表するロックバンド・GLAY。6月には記念ライブ『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』のキックオフを控える中、公式インスタグラムにアップされたメンバーの動画に、≪みんな老けたなぁ≫としみじみ語るファンが相次いでいるという。【写真】「おじいちゃんになってるやん」GLAYの近影にネット衝撃GLAYは1994年5月25日、インディーズ・アルバム『灰とダイヤモンド』