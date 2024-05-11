女優の田中みな実（37）が11日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自身に関する一部記事に対し”クレーム”を入れた。この日、田中はゲストの映画パーソナリティーのコトブキツカサ氏とトーク。その中で、最近アップされた自身に関する一部週刊誌のネット記事に言及した。「今撮影しているドラマの写真を撮られてる記事なんだけど、本当に中身がないわけね。で、（掲載