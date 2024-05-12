依然として、歴史的な円安が続く日本。円安は、一部の企業に好決算をもたらす一方、深刻な負の側面が見えてきました。【写真を見る】歴史的円安の背景日本の“国力低下”【風をよむ】サンデーモーニング過去最高益トヨタ自動車・佐藤恒治社長（5月8日）「これほど車を作ってお客様にお届けして、ということが、こんなにありがたいことだと―」5月8日、昨年度の連結決算を発表したトヨタ自動車。売上高は45兆円を超え、営業利益も