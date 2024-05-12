この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはバスママ&#127800;(@imygohan)さんが投稿していたiPhoneに内蔵されている機能についてです。夜泣きや布団に入ってもなかなか寝ない子どもについイライラした経験は誰しもあるはず。ホワイトノイズなど赤ちゃんが落ち着くような音を集めたアプリなどはありますが、わざわざダウンロードするのも面倒ですよね。そんなママにおすすめの便利機能がiPhone