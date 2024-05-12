バイデン米大統領が１０日、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長を「韓国大統領」と間違って話したとロイター通信が報道した。報道によると、バイデン大統領はこの日カリフォルニア州で開かれた選挙資金募金行事で共和党の大統領候補であるトランプ前大統領を狙った発言をした。この過程でトランプ前大統領と金委員長の「ラブレター」について言及しながらミスで金委員長を韓国大統領と話したとロイターは伝えた。ホワイ