KAT−TUN中丸雄一（40）が、二宮和也（40）山田涼介（31）菊池風磨（29）と出演するYouTubeチャンネル、よにのちゃんねる」の12日配信の動画を、急きょ欠席した。冒頭で二宮が「ということでまず、御報告があります。中丸さんなんですが…昨日の夜、ぎっくり腰になりました」と報告。二宮の口調に対し菊池が「発表ごとみたいになってます」と笑い、山田も「やっちゃったんですね」と気遣った。二宮は「寝たら治るかな、って思った