4月1日、青森県七戸町の私有地で男性の遺体が発見された。深さ6メートルもの地中から、プラスチック容器に入れられた状態で見つかった遺体は、今年1月から行方不明になっていた当時54歳のトラック運転手であると判明した。【写真】ウイング＆ワンオフパワーゲート搭載の十枝内容疑者のトラック。他、愛車の真っ赤なチェイサー、ギャル風の市ノ渡歩美被告も死体遺棄の疑いで4月8日に再逮捕されたのは、同町の運送会社役員の十枝