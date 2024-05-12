タレント平愛梨（39）が、11日放送のフジテレビ系特番「中居正広の芸能人！お友達呼んできましたグランプリ」（午後9時）に出演。出産や子育てについて語った。平は、夫のサッカー日本代表DF長友佑都と結婚するきっかけになった友人の芸人、三瓶（47）と出演した。MCの中居正広から「愛梨ちゃん、お子さん何人いるんでしたっけ？」と聞かれると、平は「4人います」と笑顔。「出産は慣れるもの？パニックになったりしない？」との