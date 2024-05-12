中国の東北部から来日、東京・上野で飲食チェーンを成功させた宝島竜太郎さん（55）と妻の幸子さん（56）夫妻が殺害され、焼かれた遺体が栃木県那須町で見つかった殺人・死体遺棄・死体損壊事件。未曾有の猟奇的事件を企図して首謀したとみられるのは、夫妻の長女の内縁の夫であり、飲食チェーンの番頭的存在だった関根誠端容疑者（32）だ。 〈刺青写真あり〉「ファッション感覚でいれていた」背中一面に“殿”と“姫