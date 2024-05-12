4月の入社直後から、退職代行サービスを利用する新卒社員の存在が話題に。労働者の退職手続きを代行する「退職代行サービス」に注目が集まりました。そんな「退職代行」について、アルバトロスが管理する退職代行サービス「退職代行モームリ」に聞きました。（今回の質問）退職代行の依頼者が多いのはいつ？ どのような退職理由が多いですか？（回答）退職代行は連休明けに依頼が増加する傾向にあります。4月1〜6日に依頼があった