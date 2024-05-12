コスト増は厳しい。人気外食チェーンでも、値上げやメニュー改廃はまだ続きそうだ（記者撮影）外食値上げの波は止まらないのか――。4月29日､一時1ドル＝160円台と歴史的な水準に達したドル円相場。その後は円高方向に振れたものの、足元では155円付近まで戻っている。為替の動向を警戒するのは外食業界の関係者たち。業界は多くの食材を輸入に頼っており、円安は直接コスト増につながる重要な要素だ。外食業界はこれまで、居酒屋