ロバーツ監督は大谷の交代は「腰の張り」と説明■ドジャース 5ー0 パドレス（日本時間12日・サンディエゴ）ドジャース大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地・パドレス戦に「2番・指名打者」で出場。9回に打席が回ってくるも「腰の張り」のため、代打を送られて交代した。突然の“アクシデント”にファンからは「軽いことを祈る」「心配すぎる」と体調を気遣うコメントが相次いだ。ロバーツ監督はこの日の第4打席の前に