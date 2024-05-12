レッドソックス吉田正尚外野手（３０）の長期離脱が懸念されている。吉田は４月２８日のカブス戦で打撃の際に左手の親指を負傷し、ＩＬ（負傷者リスト）に入った。検査では骨折はなく、手術の必要もないと診断されたが、コーラ監督は「数週間は治療で様子を見る。その後に彼のフィーリングを聞く。その間はバットを振ることはない」とリハビリに専念させるとしている。しかし、数週間どころか、本格復帰はさらに時間を要する