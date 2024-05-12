無印良品から新発売された「ステンレス炭酸にも使える保冷ボトル」をご存知でしょうか？2024年5月1日現在、Xに上がった「え、無印さん、？ビール持ち運べるの、？」というポストには8万件のいいねが集まり、今話題のアイテムです。シュワシュワのドリンクはおいしいけど、長時間持ち運ぶと、炭酸が抜けてしまう......。そんな悩みを本当に解決できるなら、かなり革命的とも言えます。検証すべく、実物を入手しました。いつでも