好きな人と自らの意思で結婚するとはいえ、やはりそれはふたりだけのことではなく、お互いの家族も関わってきますよね。いろいろな家庭が世の中にはありますが、いざ結婚して夫の家族とのお付き合いが始まってみると、カルチャーショックを受けてびっくりしたことはありませんか？今回は、「義実家の謎すぎる習慣に驚いたこと」の中から、テレビを消さないことにびっくりしたエピソードをご紹介します。ずっとテレビがついている「