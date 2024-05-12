お笑いタレント・有吉弘行（49）がパーソナリティーを務める12日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。ドジャース・大谷翔平投手（29）の元通訳の水原一平被告（39）が、昨年9月に歯の治療と称して、大谷に6万ドル（約936万円）の小切手を振り出してもらったにもかかわらず、自身の口座に振り込んで横領し、実際の支払いは大谷のデビットカードで行ったことが新たに判明したことで、あるお笑