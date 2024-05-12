アフガニスタン北部で10日に発生した豪雨で、これまでに300人以上が死亡しました。11日に撮影された映像では、洪水の被害に遭った住宅が破壊されて辺り一面、茶色く濁った水に浸かっているのが確認できます。アフガニスタン北部のバグラン州で、9日から10日にかけて大雨が降り、洪水が発生しました。現地の当局は12日、これまでに少なくとも315人が死亡し、1600人が負傷したと発表しました。2600軒の住宅が破壊されてい