Image: Apple 黒いアイツが、居なく…！…は、ならないみたい。だけど、小さくなるかも？な説が聞こえてきたのは、次のiPhone 16…じゃなくて"次の次"となるiPhone 17シリーズ。Apple関連に詳しいアナリスト、ジェフ・プー氏は、iPhone 17 Pro Maxは、Face IDに小型の「メタレンズ」を採用することで、画面内の埋め込みカメラ＆通知領域「Dynamic Island」が大幅に狭まると予想しています。i