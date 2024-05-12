テレビアニメ『魔法使いの約束』が、2025年1月より放送されることが決定した。【動画】イケメン集結！初公開された『魔法使いの約束』アニメ映像これはイベント『魔法使いの約束 〜Our Magical Party Wiz You!〜ワルプルギスの夜への誘い』にて発表されたもので、ティザービジュアル、アニメ映像初公開となるPV第1弾が解禁。次のアニメ新情報解禁は8月を予定している。同作は、2019年11月26日に株式会社colyより配信開始し、