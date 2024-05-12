「◯kg痩せる」「ウエストをマイナス◯cm」など目標を立ててダイエットするより、現実的な目標として「とにかく痩せよう」と意識している方は少なくないでしょう。そこで今回は、習慣化するだけで自然とダイエットを促進する【プチ痩せ習慣】を２つ紹介します。&#127804;即効で３〜５kg減量可能。痩せるために【やるべきこと】＆【やってはいけないこと】“腹式呼吸”で深い呼吸を行って体の巡りUPを仕事や家事など何かに集中して